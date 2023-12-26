مصرع طفلين في حريق منزلهم بالفيوم

لقي طفلين مصرعهما، منذ قليل، في حريق شب بمنزل أسرتهم بقرية كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مامؤر قسم شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بتلقيه بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بقرية كفر محفوظ بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل لشخص يدعى "محمد . ع" بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين مصرع طفلين في الحريق وهما: رويدا محمد 7 سنوات، وآدم محمد 10 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.