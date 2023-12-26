مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على غزة

تظاهر العشرات من النشطاء أمام منزل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، مطالبين بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وتنديدا لدعم أوستن المستمر لدولة الاحتلال في حربها ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ورفع المتظاهرين صور أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي في مدينة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا، منددة بالحرب، مستغلين عطلة "عيد الميلاد"، وهتفوا بضرورة وقف إطلاق النار ووقف الدعم العسكري لدولة الاحتلال، وقال النشطاء إنه "لا أعياد ميلاد كالمعتاد في ظل الإبادة الجماعية ".

كما نظمت مظاهرة أمام منزل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة ولحثه على وقف دعم إسرائيل وتزويدها بالسلاح لقتل المدنيين الفلسطينيين.