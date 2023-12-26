فلسطين.. الاحتلال يشن غارة جوية تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ومنذ قليل، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة منازل في خان يونس.

وقصف الطيران الحربي الاسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وتواصل القصف المدفعي واستهدف وسط المدينة.