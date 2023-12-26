سقط من القطار.. استعجال التحريات في العثور على جثة شاب داخل محطة سكك حديد إمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة باستعجال تحريات المباحث حول مصرع شاب، أثر سقوطه من قطار بالقرب من محطة سكك حديد إمبابة، وسؤال كمسري القطار وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات الواقعة.

كانت مباحث قسم شرطة إمبابة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل المحطة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية للوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع وحدة المباحث.



تبين بالفحص مصرع "سامي.م.ش." 27 سنة، إثر سقوطه من القطار وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى إمبابة المركزي تحت تصرف النيابة العامة