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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقط من القطار.. استعجال التحريات في العثور على جثة شاب داخل محطة سكك حديد إمبابة

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة باستعجال تحريات المباحث حول مصرع شاب، أثر سقوطه من قطار بالقرب من محطة سكك حديد إمبابة، وسؤال كمسري القطار وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات الواقعة.

كانت مباحث قسم شرطة إمبابة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل المحطة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية للوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع وحدة المباحث.
 

تبين بالفحص مصرع "سامي.م.ش." 27 سنة، إثر سقوطه من القطار وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى إمبابة المركزي  تحت تصرف النيابة العامة

جثة شاب سقط من قطار إمبابة