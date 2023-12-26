احترقا حتى الموت.. دفن جثة طفلة وشقيقها ماتا فى حريق شقة سكنية بالهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثتين لطفلة وشقيقتها، إثر تعرضهما للاحتراق جراء حريق هائل نشب داخل شقة سكنية ببرج سكني بالهرم، عقب مناظرة جثامين الضحايا وورد تقرير من مفتش الصحة بأسباب الوفاة، بعدما كلفت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ماتا محترقين

وتبين من خلال التحريات أن الطفلة "سما. ش" ٤ سنوات وشقيقها "مالك" ٣ سنوات، أصيبوا بحروق أدت إلى وفاتهما جراء حريق هائل نشب داخل الشقة التي يقطنون بها.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب ببرج سكني بشارع ترسا.

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالدور الأرضي والعقار مكون من 12 طابقًا ما أسفر عن مصرع سما محمد شوقي 4 سنوات وشقيقها (مالك 3 سنوات) وإيداعهما ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.