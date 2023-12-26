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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج الجولة الثانية عشر بدوري سيدات الطائرة

دوري سيدات كرة الطائرة
دوري سيدات كرة الطائرة الممتاز
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أقيمت اليوم الإثنين، 6 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري سيدات كرة الطائرة للموسم المحلي 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.

وتم تأجيل مباراتي الصيد مع وادي دجلة و الأهلي مع الشمس ليقاما في يناير المقبل.

وجاءت نتائج باقي المباريات كالتالي:

في المجموعة الأولى، فاز دلفي على أصحاب الجياد بنتيجة 3/1، وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الواي بنتيجة 3/0.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، فاز الزمالك مع سموحة بنتيجة 3/1، 
وبنفس النتيجة تفوق هليوبوليس على 6 أكتوبر، وخسر الطيران أمام سبورتنج بنتيجة 3/0، وحقق الزهور الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1.

وتقام للمسابقة بمشاركة 16 فريق مُنقسمين على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، الصيد، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الواي، دلفي، الشمس.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من الزمالك، المقاولون، هليوبوليس، سبورتنج، الزهور، الطيران، 6 أكتوبر، سموحة.

الاتحاد السكندري الأهلى هليوبوليس دوري سيدات كرة الطائرة