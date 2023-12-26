البنك المركزي الصيني يضخ 471 مليار يوان في النظام المصرفي

الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 12:10 ص

ضخّ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الاثنين، 471 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 381 مليار يوان ( 65ر53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، إضافةً لـ 90 مليار يوان وفقًا لنفس الآلية لأجل 14 يومًا بفائدة 95ر1%.

وذكر البنك المركزي نقلًا عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.