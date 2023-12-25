لغز مقتل "فرخة" فى دار السلام.. 3 أشخاص وثقوه وعذبوه بسبب سرقة هاتف

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل مروعة عندما أقدم 3 اشخاص على أحتجاز مسجل خطر وتعذيبه حتى الموت لقيامه بسرقة هاتف أحدهم .



بدأت تفاصيل الجريمة بتلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة أخطارا من اللواء عمرو ابراهيم مدير مباحث العاصمة مفاده عثور الأهالى على جثة شاب على جسده أثار تعذيب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلى الفور أنتقلت قوة من رجال مباحث القسم بقيادة المقدم وسام عطية رئيس المباحث والرائد عبدالرحمن رجائى معاون المباحث وعثر على جثة مسجل خطر شهرته "فرخة" ووجود اثار توثيق على يديه ورجليه ووجود اصابات بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين قيام 3 أشخاص بأحتجازه بورشه احدهم وتوثيقة بالحبال والاعتداء عليه بالضرب بعصا خشبيه لقيام المجني عليه بسرقة موبيل احدهم وأثناء ذلك ساءت حالته وقاموا بصرفه وبعدها جلس أمام احد المحلات وتوفى متاثرا بأصابته.

واجهزة الأمن بنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته.

وبالعرض على اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

