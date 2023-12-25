ليفاندوفسكي على مفترق طرق في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، يواجه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، مفترق طرق في مسيرته مع الفريق الكتالوني، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ينص عقد ليفاندوفسكي الذي وقعه في يوليو 2022، على زيادة راتبه بشكل تصاعدي بعد كل موسم، ولكن النادي الكتالوني يسعى لتعديل العقد، وتخفيض قيمة راتبه قليلًا، بما يتناسب مع الظروف المالية للنادي.

ورفض ليفاندوفسكي حتى الآن تخفيض راتبه، ويمتلك عروضًا مغرية من المملكة العربية السعودية، مما يزيد من احتمالات رحيله عن برشلونة.

يسعى برشلونة لحل الأزمة مع ليفاندوفسكي، حيث يأمل النادي في الحفاظ على خدمات اللاعب، الذي كان من أهم عناصر الفريق في الموسم الماضي.

