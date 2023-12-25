تعليم شمال سيناء يكرم الطالبة آسيا لحصولها علي المركز الثالث في مسابقه فرسان القراءة

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الإثنين، الطالبة آسيا أحمد حمدي بمدرسة آل ذكرى للتعليم الأساسي بالعريش لحصولها على المركز الثالث في مسابقه فرسان القراءة للمكتبات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كما جرى تكريم أماني خورشيد مشرفة المكتبة بالمدرسة لجهدها المبذول في أداء عملهما، وذلك بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية.

وأشاد وكيل الوزارة بأسلوب الطالبة آسيا وبحضورها الجيد وجرائتها وتحدث معها أيضًا عن موضوع المسابقة والصعوبات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها، وعن أسئلة الاختبارات في المسابقة بالوزارة كما تمنى للطالبة بالتفوق العلمي ولحصولها علي المراكز الأولي المتقدمة في المسابقات.

جاء ذلك بحضور إبراهيم زايد موجه عام المكتبات، ومروة عبد المقصود مشرف المرحلة الابتدائية بمدرسة آل ذكرى للتعليم الأساسي وأماني خورشيد مشرف المكتبات بالمدرسة وأسرة الطالبة المكرمة.