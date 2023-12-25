إزالة 143 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية اليوم الإثنين من إزالة 143حالة تعد علي الأراضي الزراعية، ففي مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار)، تم إزالة 103 حالات تعد علي الأرض الزراعية، والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب، وحالات تعد علي الأراضي الزراعية بقري (البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان)، وفي مركز مطاي تم إزالة 30 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز بني مزار تم إزالة 51 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني شملت حي غرب وقري( الحسينية - صندفا - أبوجرج - بني صامت).

وفي ذات السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( ملوي - مغاغة - سمالوط - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة 40 حالة تعد، جاء منها 14 حالة بمركز ملوي شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة وقريتي تونا الجبل وأبشادات، و15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط، و9 حالات بقرى بنى غنى واسطال وقلوصنا بمركز سمالوط، بالإضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.



412928716_784334923736705_1745126397794714519_n

414461499_860483772751913_180121562485374570_n

414139612_677617141215648_7842964097555682622_n

414015763_677618167882212_459337694832974847_n

412994593_783682903801907_1658691187712932572_n

413047396_784336820403182_4834106868377854561_n

413901462_859705336163090_6187910800805302040_n

2

4