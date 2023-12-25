محافظ قنا يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، آليات تنمية وتطوير الورش للاستفادة من الكوادر الفنية بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع العاملين بورش النجارة التابعة للمجالس المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية .

حيث استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال الأثاث والمنتجات الخشبية المتهالكة واعادة تدويرها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ، ودعم التكتلات الإنتاجية.

ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف تعظيم موارد المحافظة، حيث تقوم الورش بتصنيع المنتجات الخشبية، والمستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي مثل خلايا النحل واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة ، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال و القطاع الخاص.