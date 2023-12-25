إزالة 223 إعلانا مخالفا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدي،ن محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة التي قامت بها الوحدات المحلية بمراكز كفر الشيخ، والحامول، ومدن سيدي غازي، ومسير، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بديوان عام المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 223 إعلانا مخالفا، مشدداً بهيكلة الاعلانات الموجودة داخل نطاق المحافظة ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع الإعلانات العشوائية والمخالفة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة قامت بفتح باب التراخيص للإعلانات بالرسائل المبتكرة وانهاء التراخيص لـ260 معاملة تراخيص إعلانات، بشكل كامل خلال النصف الأخير من ديسمبر الجاري، وعن طريق سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتيسير على المواطنين.

أصدر محافظ كفرالشيخ تكليفاته لإدارة الدعاية والإعلان، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بإستمرار تنظيم حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها غير المرخص وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على المال العام وحياة المواطنين، والمظهر الحضارى للشوارع وميادين المحافظة.

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