الخارجية الجزائرية: اتخاذ كافة الإجراءات لإجلاء أفراد الجالية المقيمة بغزة

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة، من أجل مباشرة عملية إجلاء أفراد الجالية المقيمة بغزة فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للشئون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج بصفته رئيس خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية، ممثلين عن عائلات الجالية الجزائرية المتواجدة بغزة، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن ممثلي الجالية الجزائرية بغزة طرحوا انشغالاتهم واستفساراتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة، معربين عن قلقهم عن الأوضاع والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال.

وأضاف البيان أن المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج أكد، خلال اللقاء، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا الجزائرية التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية الجالية الجزائرية بغزة.

