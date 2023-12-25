ads
الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الرياض للمسرح

بحر
بحر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أختتم امس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، وسط حضور مسرحي كبير من المملكة العربية السعودية والدول العربية، أعلنت لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر عن جوائز المهرجان، وهي جائزة أفضل عرض متكامل لمسرحية "بحر"، أفضل  إخراج مسرحية "بحر"للمخرج سلطان النوه، أفضل  نص مسرحي مسرحية "صفعه" للكاتب عبدالله بالعيس، أفضل ازياء مسرحية "طليعة هجر"، أفضل ديكور مسرحية "صفعة"، أفضل ممثل مسرحية "بحر" الفنان شهاب الشهاب، 
أفضل ممثلة مسرحية "حجر" الفنانه أضوى فهد، أفضل موسيقى مسرحية "بحر"، أفضل سينوغرافيا مسرحية "الظل الأخير"، أفضل اضاءة مسرحية "ضوء" عبدالله دواري، جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية" الظل الأخير". 

مهرجان الرياض للمسرح الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المملكة العربية السعودية بحر