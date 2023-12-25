تعرف على القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الرياض للمسرح

أختتم امس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، وسط حضور مسرحي كبير من المملكة العربية السعودية والدول العربية، أعلنت لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر عن جوائز المهرجان، وهي جائزة أفضل عرض متكامل لمسرحية "بحر"، أفضل إخراج مسرحية "بحر"للمخرج سلطان النوه، أفضل نص مسرحي مسرحية "صفعه" للكاتب عبدالله بالعيس، أفضل ازياء مسرحية "طليعة هجر"، أفضل ديكور مسرحية "صفعة"، أفضل ممثل مسرحية "بحر" الفنان شهاب الشهاب،

أفضل ممثلة مسرحية "حجر" الفنانه أضوى فهد، أفضل موسيقى مسرحية "بحر"، أفضل سينوغرافيا مسرحية "الظل الأخير"، أفضل اضاءة مسرحية "ضوء" عبدالله دواري، جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية" الظل الأخير".