التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام بيراميدز في السوبر المصري

استقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر، على تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز، بنصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر له اليوم الإثنين .

وسيضم التشكيل كل من :

حراسة المرمي : محمود جنش

الدفاع : محمد عبدالسلام- محمد ربيعة - محمود شعبان - باسم علي

الوسط : غنام محمد - محمد صادق - كجالي درامي - محمد فاروق- عبدالكبير الوادي

الهجوم : مروان محسن

وضمت بعثة فيوتشر ٢٤ لاعبا لخوض السوبر وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ويواجه فريق فيوتشر، فريق بيراميدز اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.