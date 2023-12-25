بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية حدثت في البلاد خلال الأيام السابقة، حيث تأثرت البلاد بالرياح والعواصف الترابية والأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة سترتفع وتكون أعلى من المستوى الطبيعي وتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة، متوقعة أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث ستكون الصغرى 13 درجة أو أقل.

وتابعت أنه من المتوقع حدوث أمطار خفيفة اليوم وغدًا، ولكن من الأربعاء حتى الجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، موضحة أن هذه الأمطار ستكون حاضرة في المناطق الداخلية والقاهرة، ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، ومن المرتقب أن تترافق هذه الأمطار مع نشاط في سرعة الرياح.