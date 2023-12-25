تأهيل ألف فتاة وسيدة مصرية على مجموعة من الحرف المهنية

قال الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم إن الهدف من مبادرة “كيانى حرفتي” صقل قدرات السيدات لدعمهن اقتصاديا لتوفير دخل مادى يعينهن على أعباء الحياة.

جاء ذلك خلال انطلاق مبادرة "كيانى حرفتى " التى ينفذها المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة وتستهدف تدريب وتأهيل ألف فتاة وسيدة مصرية على مجموعة من الحرف المهنية خلال عام 2024.

وأضاف أن التحول إلى التدريب الفني من خلال إطلاق تلك المبادرة يأتي اتفاقا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز المهارات الفنية للشباب كونها العصب الرئيسي لحركة الإنتاج والتنمية وصانعي مستقبل هذا الوطن ونهضته.

وأشار النحاس إلى أن أهمية تدريب المرأة الأكثر احتياجا على أعمال يدوية بأدوات بسيطة مثل حرف الرسم على القماش والمنتجات الخشبية وصناعة الحلويات وتم تنظيم ورش عمل عبر لجنة المرأة بالمجلس للتدريب على أساسيات الحرف والأدوات المستخدمة بها والتعريف بأسعار الخامات وأماكن شرائها فضلا عن تسويق المنتجات المصممة من السيدات الحرفيات المشاركات في المبادرة وذلك من خلال المعارض السنوية الأمر الذي يساهم في تمكين هؤلاء السيدات وتعزيز إمكاناتهن بغرض تحسين مستوى المعيشة.



تأتي هذه المبادرة دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية فضلا عن نشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات الكامنة داخل الفتيات لرفع كفاءتهن من خلال إنشاء مشروعات صغيرة تساهم في حياة أفضل.