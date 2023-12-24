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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المركز القومي للمسرح يكرم المؤرخ المسرحي عمرو دوارة الأربعاء المقبل

المؤرخ الدكتور عمرو
المؤرخ الدكتور عمرو دوارة
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ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية لتكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٢٧ ديسمبر الجاري، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز، حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت كريم عافية، وآلة الكلارينت إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو نرمين نبيل.

ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

يأتي الحفل برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.
 

المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية إيهاب فهمي عمرو دوارة المسرح القومي