بالفيديو.. طرح البرومو التشويقى لأغنية "كله فالصو"

نشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الفيديو التشويقى لأغنية "كله فالصو"، قبل طرحها غدًا الساعة ٦ مساءً.

تجمع أغنية "كله فالصو"، بين الفنان أحمد سعد والفنان بهاء سلطان، وهى أغنية فيلم عصابة عظيمة المنتظر عرضة موسم رأس السنة السينمائى.

https://www.instagram.com/reel/C1PfWZ6sy_G/?igsh=MW82aWs4enN4anc0YQ==

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، كريم عفيفى، محمد محمود، فرح الزاهد، تأليف هاجر الابياري والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنان أحمد سعد شارك بدعم القضية الفلسطينية بطرح أغنية "غصن الزيتون"، لدعم أهالى غزة، الأغنية كلمات حسام طنطاوى والالحان محمدى.