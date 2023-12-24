علوم أسيوط تعقد ورشة عمل عن "إعداد الشرائح النباتية"

نظمت كلية العلوم، بجامعة أسيوط ورشة عمل بعنوان: "إعداد الشرائح النباتية"، والتي تمتد ليومين 24، 25 من ديسمبر الجاري، بقاعة الدكتور محمد إبراهيم عبد القادر، بقسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد الكلية.

شهد افتتاح الورشة؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر الطيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نعيمة محمد همام رئيسة القسم، والدكتور مؤمن مصطفى زارع منسق الورشة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، إلى جانب (15 ) من المتدربين من أعضاء هيئة تدريس القسم، والهيئة المعاونة لهم.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على دعم إدارة الجامعة لأنشطة الكلية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أبنائها، وتطوير العملية التعليمية، ونقل الخبرات لهم، وذلك في إطار رؤية الجامعة؛ لتطوير المستوى التعليمي، والأكاديمي للطلاب.

وأعرب الدكتور محمود عبد العليم عن سعادته؛ بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل للمنتسبين لقسم النبات والميكروبيولوجي، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الورش؛ من أجل مشاركة، ونقل الخبرات من جيل إلى جيل؛ لكي يتم العمل بشكل متكامل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والبحث العلمي بالكلية، كما يؤدي لتحسين تصنيف الكلية، والجامعة على المستوى الدولي.

ومن جانبه، رحب الدكتور عبد الحميد أبوسحلي؛ بالمشاركين في الافتتاح، مشيدًا بقسم النبات، ونشاطه البارز، مشيرًا إلى أهمية موضوع الورشة، التي يتم فيها تدريب المشاركين؛ على عمل قطاعات طولية، وعرضية في عدة أنواع من النباتات، وصباغتها، وفحصها؛ للتعرف عليها تفصيليًا، داعيًا المتدربين إلى تحقيق الإفادة القصوى من الورشة، والمشاركة في مختلف ورش العمل، والبرامج التدريبية.