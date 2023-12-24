الاتحاد العام يعقد دورة تدريبية عن دور المجتمع الأهلي في التنمية المستدامة بالأقصر.. صور

عقد الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي مستوي الجمهورية، اليوم الاحد، مؤتمر ودورة تدريبية لمحافظات الوجه القبلي عن دور المجتمع الأهلي في التنمية المستدامة، وذلك بقاعة الكالتشوراما بمكتبة مصر العامة بالأقصر بحضور وفد من أعضاء الاتحاد النوعي للمساعدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، بالاشتراك مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالأقصر.

حضر المؤتمر، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومحمد عثمان صالح رئيس مجلس إدارة صندوق الاتحاد النوعي، وعبد الحميد رخا أمين الصندوق ومنسق المؤتمر، والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الإقليمي بالدقهلية، والدكتور سمير حجازي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، وبمشاركة رؤساء الاتحادات النوعية علي مستوى الجمهورية وممثلي الجمعيات الأهلية بالأقصر.

وخلال المؤتمر، ألقي الدكتور طلعت عبد القوي كلمته حول أهمية دور الجمعيات الأهلية في التنمية المستدامة، وأهم المؤشرات للتنمية داخل المجتمع، مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع جمعيات تنظيم الأسرة لاعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التوعية للمجتمع، كما تطرق إلي قانون التحالف الوطني وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وأهم العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية.

فيما ناقش محمد عثمان صالح دور الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تعديل بعض المواد بالقانون ١٤٩ للمساهمة في الحصول علي التمويل اللازم للجمعيات لتنمية مواردها وخدمة المجتمع، منوها إلي ضرورة مناقشة الزيادة السكانيه من خلال هذه الجمعيات ونشر الوعي التنموي بين فئات المجتمع، والتي تعتبر من أهم العناصر المؤثرة في تنمية المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير حجازي، أن دور الجمعيات الأهلية مهم في توفير مشروعات تنمية مستدامة للأسر المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن هذه الجمعيات تعتمد على مبدأ المشارکة الشعبية فهي تقوم على التطوع، وتسعى إلى إشراك أکبر عدد ممکن من السکان في الأنشطة التنموية، لذلك أصبحت من أفضل المنظمات التي تستطيع أن تحقق أهداف التنمية المستدامة حيث أکدت نتائج البحث على دور الجمعيات الأهلية في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة.

المؤتمر (1)

المؤتمر (8)

المؤتمر (6)

المؤتمر (5)

المؤتمر (7)

المؤتمر (3)

المؤتمر (2)