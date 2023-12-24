محافظ الشرقية يلتقي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأحد، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لمتابعة أخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

استهل محافظ الشرقية اللقاء بالتأكيد على أن المشروعات المشتركة بين الجانبين والجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق تسير بخطى متسارعة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية ، مشيراً إلى أن المحافظة تتمتع بفرص إستثمارية واعدة في كافة المجالات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الإستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ودفع عجلة الإستثمار والتنمية وتحسين وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

من جانبه قدم مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الدعم الكامل وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروعي كارفور والمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية بمدينة الزقازيق من خلال تقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعين ، وكذلك حل مشكلات البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للإستثمار لإقامة مشروعات تجارية وصناعية تقدم فرص عمل للشباب وتُساهم في تحسين مستوي الدخل والاقتصاد.

حضر اللقاء الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والعميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.