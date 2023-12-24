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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوى بالمنيا

تنفيذا لتكليفات المحافظ

خلال حملة مكبرة
خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوى بالمنيا
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى اليوم الأحد ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق، بقيادة اللواء أ.ح وكيل الوزارة احمد السايس رئيس المركز، وأسفرت الحملة التى شملت عدد من شوارع المدينة، عن تحرير 241 محضر تنوعت ما بين، ( إزالة إدارية - إشغال طريق - بائع متجول - ادارة منشأة بدون ترخيص - محضر نظافة ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد رئيس المركز على تواصل تلك الحملات لعودة الانضباط بشوارع المدينة وتيسيرا على المارة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق.
 

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا الوحدات المحلية محافظ المنيا