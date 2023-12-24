وزير الرى يتابع آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة خلال الموسم الصيفى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الإحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل ، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

وخلال الإجتماع، وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية ( مصلحة الرى - المركز القومي لبحوث المياه ) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة لتلبية الإحتياجات المائية المختلفة ، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤ ، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين .

كما شدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأى من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات ، كما وجه سيادته بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا بإستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة .

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه ، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير .