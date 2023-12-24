الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء غد الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

وأنهى هاني حسام، مسئول الحجز والرحلات بالنادي الأهلي، كافة الإجراءات الخاصة بإقامة وتسكين بعثة الفريق الأول لكرة القدم في فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي من أجل استقبال بعثة الأهلي، وقام بالترحيب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ورحب سهيل العريفى بمسئولي النادي الأهلي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.