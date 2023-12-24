تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بالسوبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على إجراء تغييرات واسعة في تشكيل المارد الأحمر فى مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، في بطولة السوبر المصري والتي تقام بالإمارات.

وينوى كولر إحداث تغييرات على تشكيل الأهلي لمواجهة الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون، بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات فى كأس العالم للأندية خلال أسبوع واحد.

واستقر كولر على منح الفرصة لأكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى، بعدما شارك محمد هانى في المباريات الأخيرة بالكامل، فيما يرغب كولر فى عودة الفرنسي أنتونى موديست لقيادة خط الهجوم الأحمر أمام سيراميكا، بعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين للأهلى بكأس العالم للأندية بسبب الإيقاف.

واستقر كولر على إشراك كريم الدبيس فى الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى ظل حالة الإجهاد الشديدة التي يعانى منها التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق.

وينوى كولر إعادة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيلة الأساسية للأهلى بمباراة سيراميكا على حساب أحمد نبيل كوكا الذى يعانى من الإجهاد أيضا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا فى الـ25 من الشهر الجاري، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.