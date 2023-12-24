عضو بالبرلمان الأوروبي: احتواء أمريكا للنظام الإرهابي الإسرائيلي سبب إبادة غزة

قال الإسباني مانو بينيدا، عضو البرلمان الأوروبي، أن الإبادة الجماعية لأهالي غزة ما لم تكن ممكنة إلا بسبب الاحتواء والرعاية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الإرهابي الإسرائيلي وسط دعم مخزي من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتم وضعها كشريك في الإبادة الجماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأضاف بينيدا، عبر حسابه على منصة X، إن الإبادة الجماعية لغزة لم تكن ممكنة إلا بسبب الرعاية التي تقدمها الولايات المتحدة للنظام الإرهابي الإسرائيلي، وفي نفس اليوم الذي طلب فيه بايدن من نتنياهو الاحتواء، وافق على شحن المزيد من الأسلحة وشكل تحالفًا ضد شعب اليمن، الذي يعد حصاره البحري في البحر الأحمر على أي سفينة تتاجر مع النظام الإسرائيلي بمثابة انتهاك.

وتابع، أن كل ذلك بدعم مخز من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتم وضعها كشريك في الإبادة الجماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وسبق قدم الإسباني مانو بينيدا، عضو البرلمان الأوروبي، ملفا كاملا للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، يتضمن كافة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية لغزة دون عقاب وحان الوقت لنتنياهو وبقية شركائه أن يدفعوا ثمن جرائمهم.