أستاذ تمويل: "مصر عمرها ما عملت تعويم حر.. ولن يحدث الفترة المقبلة"

قال الدكتور مدحت نافع، استاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إننا شاهدنا في عام 2016 إصلاحا ماليا وكان هناك محاولة معالجة الخلل في نظام المدفوعات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكان لابد لكي تتم هذه المرحلة بشكل جيد أن يتم العمل على تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أنه كان يصح أن يتبعها العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى، مشددًا على أنها استقطبت أموال ساخنة كثيرة.

وأوضح "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أننا نحتاج إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع الإصلاحات النقدية، مشددًا على أن الأموال الساخنة مطلوبة ولم يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.

ونوه بأنه كان لابد من تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الأجنبية، مفيدا بأن جانب كبير من صادراتنا معتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، متابعًا: "مصر عمرها ما عملت تعويم حر، ولن يحدث ومينفعش نعمل تعويم كامل والتحريك في نظام سعري فقط".