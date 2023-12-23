البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة كبيرٍ لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، لتيسير وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين.

كما رحبت وزارة الخارجية - في بيان أذاعته وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم /السبت/ - بما تضمنه قرار مجلس الأمن من تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، ومطالبة "أطراف النزاع" بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".

وثمنت الخارجية البحرينية، الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي بمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار، وصولًا إلى اعتماده، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان، مؤكدة ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.