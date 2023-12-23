اتفاقية بين جيديا ووزارة الاتصالات لدعم مبادرات أجيال مصر الرقمية

أعلنت شركة جيديا، للتكنولوجيا المالية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار استراتيجية مصر الرقمية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، خاصة تلك المتعلقة بمبادرات أجيال مصر الرقمية.

سيعمل الطرفان معًا على تنفيذ مبادرات مثل "بناة مصر الرقمية"، و"رواد مصر الرقمية"، و"أشبال مصر الرقمية"، و"براعم مصر الرقمية"، كما ستشمل الاتفاقية دعم المركز العملياتي لمجموعة جيديا في مصر كمركز إقليمي لخدمة العديد من البلدان المختلفة.

أكد أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر، أن هذا التعاون سيتيح للشركة المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية وتطوير كوادر متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهته، صرح أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري لمجموعة جيديا في مصر، بأن الشركة ستقدم سلسلة من التوعية التكنولوجية والندوات في مختلف مجالات المبادرات المشمولة بالاتفاقية. وستوفر فرص تدريب عملي مؤقت للطلاب، إلى جانب إتاحة فرص عمل لخريجي المبادرة وربطهم بشبكة شركاء جيديا.