نائب بالشيوخ: السيسي الأقدر على اتخاذ القرارات المصيرية في تاريخ المنطقة

قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري كان يئن من الظروف الاقتصادية، وعندما حدثت الأزمة الفلسطينية حدثت طفرة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الشعب لم ينتخب رئيس فقط، ولكنه انتخب موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، لأنه الأقدر على اتخاذ القرار المصيري في تاريخ المنطقة.

وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، أن الشعب المصري يمتلك وعيًا كبيرًا، وهذا ظهر في 2011 رغم ما مر به من حروب الجيل الرابع، حيث استطاع أن يعي بأن مصر مُهددة، ومؤخرًا استطاع أن يعلم خطورة المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني إذا تم تهجيره إلى سيناء، وخرج صاروخ أو "طوبة" على الاحتلال، فهذا يعني أن مصر انتهكت اتفاقية السلام، وهذا يعني أن سيناء بالكامل لم تعد مصرية.