قمة الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أرسنال لخطف الصدارة

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستضافة المتصدر أرسنال، على ملعب أنفيلد الشهير، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبرز في التشكيل اعتماد كلوب على ثلاثي هجومي ناري يضم المصري محمد صلاح والوافدين الجديدين داروين نونيز وكودي جاكبو، في محاولة للضغط على مرمى أرسنال منذ البداية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، محمد صلاح.



وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ويطارده ليفربول في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز اليوم لخطف صدارة جدول الترتيب والمنافسة على لقب الدوري، بينما يطمح أرسنال للحفاظ على صدارته وتعزيز حظوظه في إحراز لقب الدوري بعد غياب طويل.