اتحاد الغوص والإنقاذ يحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسه

احتفل الاتحاد المصرى للغوص بمرور 40 عامًا على انشاء الاتحاد وذلك بحضور الدكتور اشرف البجرمى – وكيل اول الوزارة -رئيس قطاع الرياضة – نيابةً عن الدكتور اشرف صبحى –وزير الشباب والرياضة.

وقد استعرض خلال الحفل تاريخ نشأة الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ منذ عام 1983 برئاسة اللواء حسن نزيه هلوده - والانجازات التى تحققت طوال هذه الفترة وخاصة أثناء تولى كابتن سامح الشاذلى – رئاسة الاتحاد –حيث قام بعمل طفرة كبيرة من خلال التمثيل الدولى بجميع بطولات العالم وكذا القيام بتنظيم العديد من بطولات العالم وكأس العالم والبطولات العربية والافريقية.

وقد اشاد الدكتور اشرف البجرمى -وكيل اول الوزارة -رئيس قطاع الرياضة- بالانجازات التى تحققت خلال الفترة السابقة وخاصة نجاح الاتحاد فى تنظيم بطولة العالم ال18 للسباحة بالزعانف للناشئين والتى أقيمت بمصر خلال شهر يونيه 2023، وكذا الحصول على العديد من الميداليات فى جميع البطولات التى شارك فيها المنتخب.

- وتم خلال الحفل تكريم السادة الذين لهم أكبر الاثر فى تأسيس الاتحاد وفي مقدمتهم:

• أسرة اللواء بحرى / حسن نزيه هلوده

• الكابتن / نبيل الشاذلى

• الربان / محسن الجوهرى

• أسره الربان / شفيق وهدان

• الربان / عمر عز الدين

• اللواء / عمر البناوى بالإضافة الى العديد من الشخصيات التى اثرت فى مسيرة وتاريخ الاتحاد.

كما تم تكريم قادة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية شركاء النجاح.

وتكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالى برئاسة كابتن سامح الشاذلى – رئيس الاتحاد – وكذا يسرى عبد الفتاح -المدير التنفيذى للاتحاد – والجهاز المالى والإدارى المعاون – وكذا رؤساء فروع الاتحاد واللجان.

- كما تم تكريم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاندية أعضاء الجمعية العمومية.

- وتكرم السادة الاعلاميين والصحفيين اصحاب الفضل فى تغطية جميع أحداث وفعاليات الاتحاد على المستوى العالمى والدولى المحلى.

وتم تأسيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عام 1983 حيث كان من المهم انشاء كيان رياضي في سيناء بعد نصر أكتوبر للتنسيق والإشراف على رياضة الغوص والإنقاذ والأنشطة الرياضية المختلفة التي التي كانت منتشرة في هذه المنطقة، وانضم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ إلى الاتحاد الدولي للإنقاذ في نفس العام ثم انضم للاتحاد الدولي للغوص CMAS بعد ذلك.

وفي البداية ضم الاتحاد ثلاثة مناطق هي: القاهرة والإسكندرية والقناة، وارتفع فيما بعد إلى أربع مناطق هي: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد.

واستطاع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي تحقيق طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية سواء على مستوى توسيع القاعدة وزيادة عدد الهيئات وزيادة النشاط المحلي أو على المستوى العالمي وتحقيق انجازات عالمية غير مسبوقة اختتمت هذا الموسم بسيطرة مصر على بطولة العالم للسباحة بالزعانف، هذا بالإضافة إلى النجاح الكبير في تنظيم البطولات العالمية على أرض مصر بمستوى عالي أشادت به جميع الوفود العالمية واعضاء الاتحاد الدولي الذين انبهروا بالتنظيم المصري.

وتضم حاليًا الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ 19 هيئة حيث يعمل الاتحاد الحالي على نشر اللعبة وزيادة عدة المشاركين.

وقام بتقديم الحفل الكاتب الصحفي أشرف محمود واشاد خلال كلمته بالطفرة التي حققها اتحاد الغوص والانقاذ خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه عبر كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي عن سعادته بتواجد عدد كبير من مؤسسي الاتحاد المصري في هذه الاحتفالية مؤكدًا أن الانجازات التي يحققها الاتحاد حاليًا هي نتاج عمل الاتحادات السابقة.