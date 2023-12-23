مطار العريش يستقبل 3 طائرات جديدة للمساعدات الفلسطينية

أستقبل مطار العريش الدولي اليوم السبت 3 طائرات للمساعدات الفلسطينية تحمل على متنها 127 طنًا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد، إن الطائرة الأولى قادمة من الإمارات وتحمل على متنها 84 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، والثانية قادمة من الإمارات وتحمل 23 طنًا من معدات محطة تحلية المياه، والثالثة من روسيا تحمل 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية.

وأضاف زايد، أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 324 طائرة حملت على متنها 9721 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

وأشار إلى نقل المساعدات التي تحملها الطائرات إلى مخازن في مدينة العريش، وجرى إدخالها إلى قطاع غزة على متن شاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.