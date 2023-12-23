إصابة 15 عاملا بينهم أطفال فى انقلاب ميكروباص بسبب الشبورة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية؛ مما تسبب في إصابة 15 عاملا زراعيا بينهم أطفال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 15 شخصا "عمال مزارع" من بينهم أطفال، كانوا متجهين إلى إحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق أبوقرقاص.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بالمنيا، أن سبب وقوع الحادث هو انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية على الطريق الصحراوي الغربي؛ مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الربع نقل، وانحراف السيارة عن مسارها.

ونقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأزيلت آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.