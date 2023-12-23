برلماني: دعوة الرئيس لاستكمال جلسات الحوار الوطني تهدف استمرار الاصطفاف الوطني

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني لاستكمال جلساته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، تهدف إلى استمرار الاصطفاف الوطني للشعب المصري بمختلف تياراته.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحوار الوطني، كان حريصا على متابعة ما يدور داخل الحوار من اصطفاف وطني بين كل القوى السياسية، علاوة على استجابته للكثير من توصيات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها.

وأوضح عضو مجلس النواب، مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستشهد نقلة نوعية إيجابية في حياة المصريين على كل الأصعدة خاصة مع روح التعاون الإيجابية التي ظهرت بين الأحزاب السياسية أثناء العملية الانتخابية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.

وطالب عضو مجلس النواب، كل القوى السياسية والأحزاب باستمرار التعاون لاستكمال الحوار الوطني بنفس الإيجابية التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية لتحقيق أقصى استفادة تهدف الوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات.