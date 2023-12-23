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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال: اعتقال أكثر من 200 فلسطيني بالقطاع خلال أسبوع

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن متحدث جيش الاحتلال، اليوم السبت، عن اعتقال أكثر من 200 فلسطيني بالقطاع في أسبوع، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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