التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب متوفيا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، أن الشاب المتوفي، والذي يدعى "فارس.ا." 32 سنة، توفى نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، ولم تكن هناك بعثرة في محتويات الشقة دالة على وجود شبهة جنائية، وذلك بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وصرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة الشاب.

بداية الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في ظروف غامضة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، والوقوف على ملابساتها.

وأسفرت جهود البحث والمعاينة أن "فارس.ا." يبلغ من العمر 32 سنة، فارق الحياة إثر جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.