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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الصينية تغلق 34 ألف حساب على الإنترنت بسبب نشرها شائعات

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
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 أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن أجهزتها، في جميع أنحاء البلاد، أغلقت 34000 حساب على الإنترنت بسبب اختلاق شائعات أو نشرها، منذ بدء حملة الملاحقة في أبريل المنصرم. 
وقال المسؤول بالوزارة لي تونج - خلال مؤتمر صحفي، وفقا  لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إنه تم التعامل مع أكثر من 4800 قضية ذات صلة، ومعاقبة أكثر من 6300 شخص، مشيرا إلى أن الوزارة قررت اتخاذ عام 2024 كعام خاص لمكافحة الشائعات على الإنترنت، وستستخدم الحملة تدابير متعددة لضمان فعاليتها وتحقيق نتائج ملحوظة.

وأضاف أنه في عام 2023، اتخذت الشرطة الصينية أيضًا إجراءات صارمة ضد جرائم العنف السيبراني، مثل التشهير عبر الإنترنت والإهانة وانتهاك الخصوصية، وقد تعاملت مع 110 قضية في هذا الصدد حتى الآن.
 

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