وكالة مراقبة بحرية بريطانية: خطف سفينة أخرى قرب الصومال

أعلنت وكالة بريطانية لمراقبة التجارة البحرية يوم الجمعة، أن سفينة أخرى خطفت بالقرب من سواحل الصومال، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أن أشخاص مدججين بالسلاح استولوا على سفينة تجارية بالقرب من بلدة إيل قبالة سواحل الصومال، مستشهدة بالسلطات العسكرية كمصدر للمعلومات.

في حين أن الوكالة لم تقدم تفاصيل عن هوية الخاطفين، موضحة أن التحقيق جار.

وأفادت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بأن سفينة تجارية ترفع علم مالطا خطفت في بحر العرب القريب الأسبوع الماضي ونقلت إلى نفس المنطقة قبالة ساحل الصومال، حيث كان على متن ناقلة البضائع "روين"، 18 من أفراد الطاقم عندما خطفت بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية، على بعد حوالي 240 كيلومترا قبالة الصومال.

وأشارت القوة البحرية إلى أنه تم إجلاء أحد أفراد الطاقم إلى سفينة تابعة للبحرية الهندية لتلقي الرعاية الطبية، فيما تحوم الشكوك حول قراصنة صوماليين في عملية الخطف هذه، رغم تصريح القوة البحرية بأن الخاطفين مجهولون وأن مطالبهم غير معروفة.