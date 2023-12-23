التحفظ على أطنان من السكر ضبطت داخل مصنع بالقطامية

أمرت جهات التحقيق المُختصة، بالتحفظ على كمية كبيرة من السكر، ضُبطت بحوزة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بمنطقة القطامية، يقوم بإدارته بدون ترخيص وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي للجمهور.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (صاحب مصنع للمواد الغذائية "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) وعُثر بداخل المصنع على (240 طن "سكر"، بدون فواتير) بمواجهته أقر بأن كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات وأنها قامت بالاتفاق معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.