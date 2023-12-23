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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو في الدقهلية

الشباب الثلاثة المتوفين
الشباب الثلاثة المتوفين فى الحادث
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لقى ثلاث شباب مصرعهم فى حادث تصادم على طريق السرايا ميت زنقر في نطاق مركز طلخا فى محافظة الدقهلية بين دراجة بخارية كانوا يستقلونها مع عربة كارو، حيث أُصيب سائقها بإصابات متفرقة وجرى نقل الجثامين لمشرحتي مستشفى المنصورة العام القديم ومستشفى بلقاس تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو على طريق السرايا ميت زنقر بنطاق المركز ووجود متوفين ومصاب.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال ثلاثة شباب وهم: أحمد ياسر حلمي 16 عامًا لاعب كرة قدم بنادي طلخا، وإسلام ناصر عمر 16 عامًا، وأحمد راضي الحداد 15 عامًا دراجة بخارية على طريق السرايا ميت زنقر اختل المقود في يد السائق مما أدى إلى اصطدامهم بعربة كارو قيادة رجب عبدالباسط يوسف 25 عامًا ما أسفر عن مصرعهم وإصابة سائق العربة الكارو.

وجرى نقل المصاب لمستشفى المنصورة العام القديم في حالة حرجة وإيداع الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة العام القديم ومستشفى بلقاس على ذمة تصرفات النيابة.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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