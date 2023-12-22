بالصور.. احتفالية على أنغام السمسمية بعيد النصر في بورسعيد

أحتفل أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، بـ عيد النصر، بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية في المدينة الباسلة على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية على أنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة التي قدمتها فرقة "صوت البحر للتراث وفنون السمسمية" بقيادة الفنانة فاطمة مرسي، في ظل تفاعل من المواطنين مع الأغاني الوطنية التراثية الشهيرة مثل: "دي بورسعيد الوطنية، بتغني لمين يا حمام، غني يا سمسمية لرصاص البندقية".

ويصف أبناء بورسعيد آلة السمسمية بأنها: "صوت المقاومة الشعبية" لأنها انتشرت مع حرب العدوان الثلاثي عام 1956 بترديد أغاني للمقاومة الشعبية كصوت للمقاومة يلهب حماس أبناء المدينة الباسلة في مواجهة العدوان، وكذلك خلال فترة التهجير كانت نغماتها تصبر المهاجرين، وأصبح لها بعد ذلك أغاني خاصة باحتفالات نصر أكتوبر.

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