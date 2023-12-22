ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. احتفالية على أنغام السمسمية بعيد النصر في بورسعيد

احتفالية على أنغام
احتفالية على أنغام السمسمية بمناسبة عيد النصر في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحتفل أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، بـ عيد النصر، بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية في المدينة الباسلة على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956.

 

 

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية على أنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة التي قدمتها فرقة "صوت البحر للتراث وفنون السمسمية" بقيادة الفنانة فاطمة مرسي، في ظل تفاعل من المواطنين مع الأغاني الوطنية التراثية الشهيرة مثل: "دي بورسعيد الوطنية، بتغني لمين يا حمام، غني يا سمسمية لرصاص البندقية".

ويصف أبناء بورسعيد آلة السمسمية بأنها: "صوت المقاومة الشعبية" لأنها انتشرت مع حرب العدوان الثلاثي عام 1956 بترديد أغاني للمقاومة الشعبية كصوت للمقاومة يلهب حماس أبناء المدينة الباسلة في مواجهة العدوان، وكذلك خلال فترة التهجير كانت نغماتها تصبر المهاجرين، وأصبح لها بعد ذلك أغاني خاصة باحتفالات نصر أكتوبر.

IMG_٢٠٢٣١٢٢٢_٢١٠٢٠٨
IMG_٢٠٢٣١٢٢٢_٢١٠٢٠٨
1703271622492_copy_1280x960
1703271622492_copy_1280x960
1703271622596_copy_1280x960
1703271622596_copy_1280x960
1703271622614_copy_1280x960
1703271622614_copy_1280x960
1703271622510_copy_1280x960
1703271622510_copy_1280x960
1703271622456_copy_1280x960
1703271622456_copy_1280x960
1703271622399_copy_1280x960
1703271622399_copy_1280x960
1703271622474_copy_1280x960
1703271622474_copy_1280x960
1703271622419_copy_1280x960
1703271622419_copy_1280x960
1703271622438_copy_1280x960
1703271622438_copy_1280x960
بورسعيد العدوان الثلاثي عيد النصر السمسمية آلة السمسمية