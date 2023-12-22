وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت المساند للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، موقف بلاده الثابت المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى رومانيا ولقائه مع نائب رئيس مجلس النواب الروماني لوسيان نيكولاي؛ لبحث سبل دعم التعاون الثنائي والوضع في فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتطلع إلى مزيد الارتقاء بها لما فيه مصلحة الجانبين.

وتبادل وزير الخارجية مع المسؤول البرلماني الروماني وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية وما يعيشه الشعب الفلسطيني من مأساة ومعاناة.