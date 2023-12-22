البطولة العربية العسكرية للطائرة.. منتخب عمان يفوز على السعودية ويتصدر الترتيب

نجح منتخب سلطنة عمان العسكرى للكرة الطائرة فى تحقيق فوز غال وهام على نظيره السعودى بثلاثة أشواط مقابل لاشيء ، فى المباراة التى أقيمت بينهما بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف ، حيث تقام البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة ، التى تستمر حتى 24 ديسمبر الجارى بمشاركة 5 منتخبات عربية من الأعضاء بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية .

بهذة النتيجه بتصدر المنتخب العمانى الترتيب برصيد 11 نقطة ، لحين أداء باقى المنتخبات المشاركه مبارياتها لحسم الترتيب النهائى ، وفى كل الأحوال ضمن المنتخب العمانى ميدالية فى البطولة ، حيث ينافس على الميدالية الذهبية مع نظيرة الجزائرى .

عقب المباراة عمت الفرحة جميع أفراد بعثة منتخب سلطنة عمان بهذا الفوز الغالى الذى جاء على حساب المنتخب السعودى القوى ( منظم البطولة ) ، وقد أعرب العقيد الركن جو / حمد البلوشى - مدير الرياضة العسكرية بسلطنة عمان ، المشرف العام على المنتخب العمانى فى البطولة عن سعادته بهذا الفوز ، وأشاد العقيد حمد بما قدمة لاعبو المنتخب العمانى من نتائج فى البطولة بشكلٍ عام ، مقدماً الشكر والتقدير للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على مجهودهم الكبير الذى قدموه فى جميع مباريات البطولة .