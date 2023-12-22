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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زمالك 2009 يفوز على وادي دجلة بهدف

ناشيء الزمالك
ناشيء الزمالك
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على نظيره وادي دجلة، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين. 

  أحرز أحمد إبراهيم، هدف الفوز لفريق الزمالك في اللقاء .  يقود فريق الزمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً ، وإسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً ، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

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