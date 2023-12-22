بعد تجاهل الوحدة المحلية.. أهالي فاوقبلي يستغيثون بالسيسي ومحافظ قنا (صور)

غرق أهالي قرية فاو قبلي في مياه “المجاري”، برغم الامكانيات التي وفرتها الدولة المصرية بصعيد مصر للارتقاء بأهالي القرى لتوفير لهم حياة كريمة، لكن مازال الاهمال ياكل اليابس والأخضر في هذا المكان.

رصدت عدسة البوابة نيوز معاناة اهالي يعيشون في قرية فاو قبلي بمركز دشنا بمحافظة قنا، بسبب طرق بمطابق الصرف الصحي مفتوحه وتسرب مياه المجاري منها امام بوابات مدرسة السلام الابتدائية.

وتقدم المواطن محمد احد اهالي قرية، بالنيابة عن اهالي قرية فاو قبلي باستغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، اللواء اشرف الداوودي محافظ قنا، لانهاء ازمة الصرف الصحي وغلق اعيون بلاعات الصرف الصحي امام مدرسة الابتدائي، مؤكدا ان هذه الازمة مستمرة لأشهر مضت ورئيس الوحدة المحلية والمختصين على علم بها ولكن لم يتحركون لمنع الكوارث وانتشار الامراض برغم وجود سيارات الشطف وغيرها من الامكانيات لإنهاء الازمة خلال ساعات معدودة.

وناشد احد اهالي القرية، المسولين، بسرعة إنهاء ازمة الصرف الصحي بجوار مدرسة السلام وخلف اعيون بلاغة الصرف الصحي، في اسرع وقت ممكن، لإنقاذ الاطفال والحد من انتشار الامراض.