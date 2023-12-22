محاضرات توعوية لتفعيل مبادئ السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات والجهات المعنية لرفع الثقافة والوعي لدى العاملين بها، مشيدًا بالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والعمل في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل بهما.

ومن جانبه أشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وحسن شحاته وزير العمل والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم تنظيم محاضرات تثقيفية موسعة لتفعيل مبادئ السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية، وذلك بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية في حضور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد محمدي مدير معهد السلامة والصحة المهنية بمؤسسة الثقافة العمالية والكيميائي محمد حسن محمد بالإدارة العامة لتأمين بيئية العمل بوزارة العمل والكيميائية رحاب عبد الحميد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرو الإدارات النوعية للعلاقات العامة والإعلام والجودة والتنمية المستدامة بالمديرية والإدارات التعليمية.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير بيئة الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية لتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلاب والعاملين بها والمترددين عليها لافتًا إلى أنه يتم عقد دورات تدريبيه بصفة دوريه للطلاب والعاملين تناسب المراحل العمرية عن الأمن والسلامة وكذلك وضع خطط إخلاء المنشآت التعليمية والمدارس في حالة الكوارث والأزمات.

بينما أوضح وكيل وزارة العمل أن الأمن والسلامة والصحة المهنية من أهم القواعد الأساسية لتوفير بيئة آمنة في كافة المنشآت الصناعية والتعليمية للحفاظ على الممتلكات والأرواح، لافتًا إلى ضرورة عقد دورات تدريبية لتوعية العاملين بأهم الإرشادات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة.

كما تضمنت الفعالية تقديم محاضرة بعنوان التشريعات ولجان السلامة للكيميائي محمد حسن ومحاضرة أخرى للكيميائي إسلام حمدي بعنوان خطط الطوارئ وكذلك عرض مسرحي لنشاط تفاعلي قدمه طالبات مدرسة الزقازيق الثانوية الفنية بعنوان السلامة والصحة المهنية وقام بإعداده إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل.