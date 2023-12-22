استمرار أعمال رفع الإشغالات والتطوير وتسوية الشوارع بمراكز الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية بقرية العكل التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن وخالية من التلوث.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالوحدة المحلية ببحطيط بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالقرى التابعة للوحدة المحلية لتوفير بيئة صحية نظيفة.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر أعمال تغيير خط الصرف بمنطقة المزلقان شارع الجمهورية الغربي والشرقي استعداد للبدء في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة التلتورات المخالفة بشارع بورسعيد بالمدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات لرفع الاشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية وخفض الازدحام والتكدس.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بشن حملة لرفع الاشغالات يوميًا لتحقيق الانضباط ورفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق الرئيسية تيسيرًا على حركة المارة والسيارات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع كفاءة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بالصحافة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام.

وواصلت رئاسة حي ثان الزقازيق حملات رفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع وذلك لفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين، فيما تزامن مع الحملة أعمال رفع مخلفات الباعة الجائلين حفاظًا على المظهر العام للشوارع.